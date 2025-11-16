River no pasó el empate con Vélez y peligra su presencia en la Libertadores

River igualó este domingo sin goles ante Vélez en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, llevado a cabo en el estadio José Amalfitani y complicó sus posibilidades para estar en la Copa Libertadores 2026.

Tras un primer tiempo con mejor rendimiento de los dirigidos por Marcelo Gallardo, el elenco de Liniers creció en el complemento, pero ninguno de los equipos logró romper el cero. El local quedó cuarto y será local en el cruce de octavos de final, mientras que River está sexto y será visitante en el primer cruce eliminatorio.

El empate ante el Fortín sentenció al equipo de Marcelo Gallardo al 4° puesto en la general -quedó estacado en 53 puntos y no pudo pasar las 54 unidades del Bicho-, con lo cual ahora solamente puede aspirar a la Libertadores de dos maneras:

* Si es campeón del Torneo Clausura 2025, que ya lo tiene entre los clasificados a octavos de final.

* Si Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors, alguno de los tres que están arriba, ganan el título y liberan un cupo.

En caso de que River salga campeón del Clausura, clasificará directamente a la fase de grupos de la Libertadores 2026. En cambio, si algunos de los tres equipos mencionados dan la vuelta y liberan cupo, el Millonario entrará a la fase inicial del certamen continental, dado que pasará a ocupar el tercer puesto (repechaje).

Otra cuestión a tener en cuenta: si Racing le llegara a ganar a Newell´s este domingo por una diferencia de cinco goles o más, pasaría al Millonario en la tabla anual. Si eso sucede, la única vía que le quedará a los de Gallardo para meterse en el máximo certamen continental sería consagrarse campeón del Clausura.