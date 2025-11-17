Boca recibirá a Tallres y River visitará a Racing en los octavos de final

Este lunes se cerró la última fecha del Torneo Clausura y se confirmaron los ocho cruces de octavos de final en la instancia de eliminación directa. Además, se determinaron los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana vía Tabla Anual.

Las miradas estuvieron en los tres partidos que se disputaron en primer turno, donde se jugaron los pasajes a octavos en la Zona B. Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán llegaron al final con 19 puntos y necesitaban ganar para pasar de ronda, aunque el primero tenía ventaja sobre el resto por tener mejor diferencia de gol.

Belgrano igualó 0-0 con Unión de Santa Fe y no pudo acceder a los octavos de final, mientras que el Tatengue avanzó como segundo en su zona, superando por diferencia de gol a Racing, que deberá jugar ante River los octavos de final.

Huracán, por su parte, igualó con Barracas Central y también se quedó afuera no solo de los playoffs sino también de la zona de Copa Sudamericana. El Guapo, en tanto, jugará los octavos del clausura, por el momento permanece fuera del torneo continental, aunque con una chance de ingresar. Este resultado benefició a Estudiantes de La Plata, que se clasificó como octavo a la siguiente instancia. El último partido del primer turno, el Halcón cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado.

En tanto, Gimnasia goleó 3 a 0 como visitante a Platense y escaló al séptimo lugar en la Zona B. Con este resultado, Sarmiento quedó eliminado y Talleres bajó al octavo lugar y será el rival de Boca Juniors.

Cruces de octavos de final

• Boca Juniors (1A) vs. Talleres de Córdoba (8B)

• Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

• Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

• Racing Club (3A) vs. River Plate (6B)

• Rosario Central (1B) vs. Estudiantes de La Plata (8A)

• Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. San Lorenzo (5B)

• Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)

• Deportivo Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)

Copas Internacionales

Finalizó la fase regular del Torneo Clausura y quedaron definidos los equipos que representarán a la Argentina en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, aunque todavía hay que esperar quién sale campeón porque también se sumará a la lista, mientras que Lanús podría abrir otro cupo.

Rosario Central, que ganó la tabla anual, irá a la Libertadores junto a Boca, Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina), mientras que Argentinos Juniors, si no se libera un cupo, jugará la fase previa de la Copa Libertadores.

River quedó cuarto y tendrá que esperar que se consagre campeón el Bicho, el Xeneize o el Canalla para disputar el repechaje, o bien ganar el título para entrar directo a la fase de grupos. De lo contrario, jugará la Sudamericana, salvo que Lanús gane la actual y también el título local.

A la Sudamericana, además del Millonario, hoy en día se están clasificando Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Lanús y Tigre. Barracas era el que podía meterse este lunes y desplazar al Matador, pero empató con Huracán y quedó noveno.

Más allá de eso, todavía hay chances para quienes hoy no están en zona de copas porque si Lanús gana la Sudamericana actual, se abrirá un cupo para el 10°, que es Barracas. Y podría abrirse hasta el 11°, Independiente, si el campeón del Clausura sale de entre los primeros 10.

