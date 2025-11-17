Pesar en Corrientes por la muerte de Fabrizio Bin, referente del peronismo y del Movimiento Evita

El peronismo de Corrientes atraviesa profundo dolor tras conocerse la muerte de Fabrizio Bin, dirigente provincial, referente del Movimiento Evita y militante activo desde sus años universitarios.

Bin inició su participación política en el ámbito académico, dentro del ACI de Criminalística, espacio donde logró construir una fuerte presencia y consolidar una etapa de hegemonía estudiantil. Más tarde, ya dentro del Justicialismo.

Además, fue una de las personas que impulsó la llegada del Movimiento Evita a la provincia, aportando estructura, organización y militancia territorial.

Quienes compartieron militancia junto a él lo recuerdan como un trabajador incansable. “Su trabajo, su coherencia y su amor por los que más necesitan dejan una huella profunda en todos nosotros.”, expresó Martin "Tincho" Ascua en sus redes sociales.