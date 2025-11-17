River Plate pone la mirada en un joven correntino de Boca Unidos

El Club Atlético River Plate comenzó a seguir a un joven jugador del Club Atlético Boca Unidos (CABU). Durante una semana fue puesto a prueba en Buenos Aires.

Joaquín Delvaux, de 12 años, vive en el barrio Ponce de la ciudad de Corrientes y desde hace cuatro años integra las divisiones formativas del CABU. Actualmente cursa sus estudios en el Colegio Informático San Juan de Vera. Es zurdo y puede desempeñarse como enganche o como volante central (5).

La oportunidad surgió luego de la prueba realizada por River Plate el pasado 11 de septiembre en el estadio Leoncio Benítez, a la que asistieron más de 250 chicos de las categorías 2010 a 2016. Tras el proceso de scouting, el joven futbolista fue seleccionado para continuar con evaluaciones en Buenos Aires.

Del 3 al 8 de noviembre, Joaquín participó de entrenamientos y pruebas junto a otros juveniles en el centro de alto rendimiento del club. Las jornadas, de carácter técnico y táctico, se desarrollaron diariamente por la tarde y tuvieron una duración aproximada de dos horas y media.

Desde el área de captación de River Plate informaron que, por tratarse de un jugador de fútbol infantil, las evaluaciones continuarán el próximo año con una nueva convocatoria.

“Debo seguir entrenando con disciplina y constancia para los próximos desafíos”, expresó Joaquín tras finalizar su semana de entrenamientos.Asimismo, destacó la formación recibida en su club de origen: “En Boca Unidos nos enseñan valores y cómo pararnos dentro de la cancha. Es una familia muy unida y siempre entrenamos al máximo”.

El juvenil es solo uno de los tantos jugadores que tras su paso por el CABU obtienen una oportunidad en clubes de Primera División. Este año, Eliseo Gael Soto (defensor central), Román Sebastián Cóceres (delantero), Maximiliano Delgado Aranda (volante central) y Dylan Santino Delgado (delantero) participaron de un torneo nacional categoría 2013 convocados por Defensa y Justicia.

Otro ejemplo es el ex Boca Unidos Mariano Zamudio de 14 años que forma parte de las inferiores de Talleres de Córdoba y este año jugó un mundial de clubes en Italia para su categoría. O bien Matías Baroni que comenzó a los 5 años en la escuela del aurirrojo y a los 14 años emigró a Boca Juniors, actualmente forma parte de la quinta división.