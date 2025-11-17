Corrientes: la Policía y Prefectura buscan a un menor de 15 años desaparecido en el río Paraná

La Policía de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina iniciaron un intenso operativo de búsqueda en las aguas del río Paraná, luego de que un menor de 15 años desapareciera en la zona conocida como La Tosquera.

Fuentes policiales señalaron a El Litoral que el trágico hecho se registró alrededor de las 16:30. En ese momento, tres menores de edad se encontraban jugando en la costa del río.

Según los primeros testimonios, uno de ellos, de 15 años, ingresó al río con aparentes intenciones de refrescarse. La acción fue advertida por un pescador que se encontraba en el lugar.

El pescador intentó auxiliar y salvar al menor, pero el adolescente desapareció rápidamente de la superficie acuática.

Tras la alerta, personal de la Prefectura Naval Argentina se hizo cargo de las tareas de búsqueda en el río. Por disposición de las autoridades judiciales en turno, hasta el momento no se han iniciado acusaciones, mientras el foco se mantiene en la localización del joven.