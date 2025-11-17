Nordeste jugará para mantener la categoría

El Campeonato Argentino Juvenil de rugby definió a sus semifinalistas y Nordeste luchará por mantener la categoría en la zona Ascenso.

La tercera fecha de la etapa clasificatoria se disputó el último domingo en el inicio del formato Concentrado en San Juan.

Por la zona Ascenso 3, los chicos de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) cayeron frente a Entre Ríos por un ajustado 27 a 26 después de ganar el primer tiempo 21 a 15, en tanto que San Juan goleó a Oeste de Buenos Aires 51 a 7.

Con estos resultados, Nordeste bajó al tercer lugar del grupo y tendrá que luchar por mantener la categoría. Disputará las semifinales para definir del 5to. al 8vo. lugar del Ascenso.

El miércoles 19, Nordeste se medirá con Santiago del Estero a las 11.30. En el caso de ganar se asegurará un lugar en la zona Ascenso 2026, si pierde definirá la continuidad en la categoría el domingo 23 contra el perdedor del cotejo que sostendrán el miércoles Chile y Oeste de Buenos Aires.

Nordeste debutó en el certamen juvenil, reservado para chicos hasta 17 años, con una derrota en su visita a San Juan. En la segunda fecha venció como local en Resistencia a Oeste de Buenos Aires.

El formato Concentrado del Argentino consiste en que los 16 seleccionados participantes (8 en Campeonato y 8 en Ascenso) compiten durante una semana en una sola ciudad.

Las semifinales por el campeonato la disputarán Buenos Aires - Tucumán y Rosario - Santa Fe.

Mientras que la misma instancia en el Ascenso, será protagonizada por Entre Ríos - Uruguay y San Juan - Mar del Plata.

Plantel de la Urne

El plantel de la Selección de Rugby del Nordeste M-17 que viajó a San Juan está compuesto por 28 jugadores.

Los convocados por el entrenador Genaro Carrió son:

Fowards: Gonzalo Gutiérrez, Diago Romero, Yoshitari Quiñones, Juan Bautista Verlik, Estanislao Drose, René Braun, Rubén Torres, Lautaro Vargas, Maximiliano Autcher, Juan Benjamín Moreyra, Felipe Prieto, Elías Gnus, Juan Cruz Soto, Ángel Segovia, Artemio Brianti y Bautista Yaya.

Baks: Felipe Arnica, Juan Glombosky, Tomás Miró, Joaquín Cocomarola, Facundo Solari, Sebastián Arreseygor, Jeremías Bieski (capitán), Benicio Paterlini, Francisco Azula, Joaquín Meza, Nicolás Beker y Lucas Schiavi.