Corrientes: renuevan convenio para diagnóstico por imágenes en Santo Tomé y Mercedes

El ministerio de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, oficializó la continuidad de su trabajo articulado con la Fundación Cardiológica Correntina para la Asistencia, Docencia e Investigaciones Médicas (Funcacorr). Se firmaron adendas a convenios preexistentes para garantizar la provisión de servicios de alta complejidad en centros de salud del interior provincial.

La firma se concretó con el director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, y el presidente del Consejo de Administración de Funcacorr, Guillermo Augusto Osnaghi.

Servicios de alta complejidad en Santo Tomé

El primer acuerdo renovado asegura la continuidad de la tercerización del Servicio de Diagnóstico por Imágenes en el Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé. Este servicio integrado incluye la operación de equipos de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y Tomografía Computada (TC).

Desde su vigencia en agosto de 2016, la alianza con Funcacorr en este nosocomio resultó en la realización de más de 21.345 tomografías y más de 16.372 resonancias magnéticas nucleares, lo que evidencia el impacto positivo en la salud de la población de Santo Tomé y sus zonas aledañas.

Además, las partes acordaron un punto clave para el futuro: la renovación de los equipos del servicio. La fundación se comprometió a asumir la inversión y la compra de nuevos equipamientos y accesorios con una tecnología superior a la existente.

También se renovó el convenio para el servicio de Mamografía en el mismo hospital, vigente desde 2018, que ha realizado más de 4.302 estudios, incluyendo 977 a pacientes sin cobertura.

Continuidad en el hospital de Mercedes

Otro de los acuerdos firmados se centra en el servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital “Las Mercedes” de la ciudad de Mercedes. Funcacorr continuará siendo responsable de suministrar este servicio esencial.

Desde el inicio de este convenio, el hospital mercedeño registra más de 20.411 tomografías (4.825 a pacientes sin cobertura médica) y más de 14.550 resonancias magnéticas nucleares (2.833 a pacientes sin cobertura), asegurando la accesibilidad a estudios de alta complejidad para la región.