Conmoción en Chaco: el hermano del gobernador Zdero atropelló a un hombre y lo mató

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la provincia del Chaco este lunes, tras conocerse que Horacio “Chuleta” Zdero, hermano del gobernador Leandro Zdero, fue el protagonista de un siniestro fatal en la localidad de Quitilipi.

El episodio ocurrió el sábado cerca de las 5 de la mañana en el acceso Juan Domingo Perón. Una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por Horacio Zdero, de 57 años, embistió a un peatón que se encontraba caminando por la zona.

La víctima, identificada por medios locales como un ladrillero apodado “Pinta” y de unos 40 años, murió en el acto a causa de las graves lesiones sufridas. La identidad aún no fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales.

Investigación y situación legal del conductor

Tras el accidente, agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña realizaron el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó un resultado de 0,00 g/l, según informaron fuentes policiales.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 3, dirigida por Marcelo Soto, quien tomó intervención inmediata. El fiscal dispuso que Horacio Zdero fuera notificado de su imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”, pero ordenó que continúe en libertad mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.

En medios locales se mencionó que en las inmediaciones del lugar del siniestro funciona un local bailable, dato que podría ser relevante para establecer el contexto del accidente.

El pronunciamiento del gobernador

El gobernador Leandro Zdero utilizó sus redes sociales este lunes para referirse públicamente al trágico suceso que involucra a su hermano.

“Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”, expresó el mandatario chaqueño.

Zdero agregó un pedido explícito a la Justicia: “Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor, sin distinción alguna”.

La investigación judicial continúa su curso y se esperan novedades en las próximas horas sobre los avances en la causa.