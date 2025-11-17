Talento correntino al mundo: así funciona el Distrito Boulevard que cambiará la Costanera

El Marriott Corrientes Hotel presentó este lunes un anticipo de lo que será Distrito Boulevard, el complejo que combina hotelería internacional, gastronomía de autor, comercios y espacios de entretenimiento, y que se perfila como uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de la provincia.

El predio, impulsado por Ginsa S.A., abre oficialmente el 9 de diciembre, pero ya recibe visitantes que recorren sus instalaciones, entre ellas el imponente Marriott Corrientes Hotel.

Marriott Corrientes: el nuevo cinco estrellas que abre al mundo y abraza lo local

El hotel, que ya está en funcionamiento, cuenta con 104 habitaciones y suites, un salón de 600 m², spa, gimnasio y una piscina con vista al Paraná.

La gastronomía está liderada por el chef francés Olivier Falchi en Cautivas, y se complementa con el rooftop bar Predilecto, diseñado por el bartender Diego Zelaya.

El 90% del personal del Marriott es correntino

“El correntino tiene una hospitalidad natural. Eso nos da un plus enorme. Los turistas se van sorprendidos por la amabilidad, por el respeto”, afirmó el gerente del complejo, Ulf Kraemer, destacando que el proyecto ya emplea a más de 110 personas y que el año próximo alcanzará las 150, casi todas de la provincia.

Además, el hotel ofrece tarifas especiales para residentes de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, porque —como repiten sus directivos— “el correntino está primero”.

Gastronomía, comercio y experiencias: un distrito pensado para el público local

Distrito Boulevard ya cuenta con espacios en funcionamiento como Depot Market, la heladería Cremolatti y el showroom de Royal Enfield.

Este mes, la propuesta crecerá con la llegada del chef italiano Donato De Santis, que inaugurará La Costiera Cucina el sábado 22 de noviembre, con cocina en vivo.

“No es un lugar más: es una nueva forma de vivir Corrientes”, explicó Joaquín Chamas, quien destacó que el distrito fue pensado para ser un espacio abierto, cotidiano y cercano.

Aseguró además que todas las marcas que llegan deben incorporar identidad correntina: "Pedimos que estudien nuestra cultura, nuestros productos y nuestras formas. Desde la arquitectura hasta la gastronomía tienen sello correntino combinado con una estética internacional”, afirmó Chamas.

Orgullo correntino: talento local, diseño local, oportunidades locales

Tanto Chamas como Kraemer coincidieron en un punto: Distrito Boulevard no podría haberse hecho sin los correntinos. El trabajo de los empleados, los proveedores, los profesionales locales fue determinante para crear un espacio que combina modernidad con identidad propia.

“El correntino tiene que creérsela más. Somos una provincia con un potencial enorme y este proyecto lo demuestra”, señaló Chamas, quien además remarcó que el distrito seguirá creciendo en futuras etapas.

Lo que viene: inauguración oficial y una agenda cargada

Sábado 22 de noviembre : Apertura de La Costiera Cucina , con Donato De Santis cocinando en vivo.

: Apertura de , con cocinando en vivo. Martes 9 de diciembre – 19:00: Inauguración oficial de Distrito Boulevard, con autoridades provinciales, municipales y directivos de Marriott.

Luego de su apertura, el distrito quedará totalmente accesible para correntinos y visitantes, sin necesidad de hospedarse en el hotel.