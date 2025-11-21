Las fuertes declaraciones del exchofer de Legrand tras no llegar a un acuerdo economico

Tras haberse cerrado la etapa de conciliación sin haber llegado las partes a un acuerdo, el reclamo de Marcelo Campos, ex chofer de Mirtha Legrand, y quien la acusa de despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años, se fue s juicio.

En ese sentido, Marcelo habló en Juernes (TV Pública) y disparó para todos lados. “Lo demás no me interesa, si arrepentido de haber trabajado haciendo miles de cosas gratis”, leyó Mili Vinci.

Luego, ante la consulta sobre si le prometieron pagarle lo que le corresponde y qué opina de la familia Legrand, dijo: “A esa pregunta me respondió: ‘Tránsfugas’. Me puso solamente una palabra”. Por otro lado, sobre por qué no va a un programa de televisión, Campos soltó: “No, gracias. No me voy a poner a la altura de ellos. Son berretas. Yo trabajé para ella y fue una decisión en conjunto”.

“Son todos berretas -me vuelve a repetir la palabra- porque una personalidad como esta no tendría que hacer estas cosas. Al menos, es lo que critica en la televisión, y es todo lo contrario”, sumó Vinci en el ciclo que comparte con Juan Etchegoyen.

Marcelo Campos fue chofer de Mirtha Legrand durante casi 30 años, hasta finales de 2024. Según su relato, no solo se manejaba en Buenos Aires, sino que también hacía los viajes a Mar del Plata de la conductora. El señor inició un juicio contra la diva para reclamarle por un supuesto sueldo no registrado adeudado. Campos explicó cuál fue el problema por el que empezó este juicio: "Yo fui a pedir que me reincorporen la mitad de mi sueldo en negro, que no me dieron nunca desde el año 2006 hasta la fecha, para una medicación. A ellos no les habría importado y no solo eso, sino que encima me echaron".

El ex emplado exige una suma de más de 158 millones de pesos, más los intereses y actualizaciones salariales. “Las cosas no se resolvían, yo empecé con este diálogo con Mirtha en octubre de 2023 y ella me mandó a hablar con el contador, yo le dije que no, que tenía que estar ella presente y la reunión se concretó el 4 de junio de 2024, cinco meses después o seis”, había contado el chofer.

