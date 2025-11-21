Encuentro de Mujeres en Corrientes: el evento tendrá más de 100 talleres temáticos

Comienza este sábado en Corrientes el 38° Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianxs, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binaries. La ciudad se convierte en sede de este espacio con concurrencia masiva, que espera recibir a más de 70 mil personas durante los tres días de actividades.

El Encuentro es un espacio de debate, lucha y organización que incluye talleres, actividades culturales, artísticas, marchas e intervenciones, en las cuales se debaten las problemáticas, injusticias e inquietudes que atraviesan a diario estas identidades.

Talleres: el corazón del debate

Los talleres, que se llevarán a cabo en diversas escuelas y en aulas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), son considerados los espacios democráticos y horizontales para la lucha colectiva.

En ellos, las participantes debaten una amplia gama de temáticas, entre las que se destacan:

Movimientos: Feminismos y transfeminismos.

Vida cotidiana: cuidados, crianzas y familias diversas.

Derechos y violencias: acceso a la justicia y tipos de violencias.

Economía y geopolítica: desafíos del trabajo, desocupación y coyuntura económica global.

Ambientalismo: políticas ambientales y relaciones sexoafectivas.

Agenda y legado de la lucha

La importancia de estos encuentros radica en que cada aporte, testimonio y opinión de las participantes es fundamental para la elaboración de un documento final de conclusiones. Este documento es el que, históricamente, marca la agenda de las luchas feministas y transfeministas a lo largo del año.

En sus 38 años de existencia, los Encuentros han logrado desarrollar redes y movilizar la sanción de leyes trascendentales en el país, como la Ley del Divorcio y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La lista completa de talleres y direcciones se puede descargar en el siguiente link: https://encuentroplurinacionalmujeresydisidencias.com.ar/doc/Mapa-talleres-espacios-38Encuentro.pdf