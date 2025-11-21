Encuentro de Mujeres en Corrientes: todos los cortes de tránsito y los desvíos

La Municipalidad de Corrientes anunció cortes de tránsito y desvíos que regirán entre el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre, en el marco del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries.
El operativo contempla interrupciones fijas e intermitentes, además de la presencia de agentes municipales para ordenar la circulación durante las marchas previstas para el fin de semana.
Zona Anfiteatro Cocomarola
Entre el 22 y el 24 de noviembre habrá restricciones en:
-
Av. J. M. Estrada y Av. Patagonia hasta Santa Cruz
-
Av. Patagonia (banda norte)
-
Av. Patagonia y V. Bonastre
-
Av. Patagonia y 2 de Abril
Marcha del sábado 22
Desde las 16 y hasta la 1, se aplicarán cortes móviles durante la movilización que partirá del parque Mitre hacia el puente General Belgrano. Los puntos afectados serán:
-
Rolón y Paraguay
-
Av. Pujol y Paraguay hasta Av. Pujol y Santa Fe
-
Av. Costanera, banda norte
-
Av. Costanera Gral. San Martín hasta Av. 3 de Abril
Además, desde las 16 habrá cortes entre Edison y 3 de Abril, y entre Gral. Paz y 3 de Abril.
Marcha del domingo 23
El esquema se repetirá ese día, también de 16 a 1 de la madrugada. La marcha partirá de la Rotonda Poncho Verde hacia la Costanera Sur, con cortes intermitentes en:
-
Av. Armenia y Av. Gregorio Pomar
-
Av. Pujol y Perú hasta Pujol y Santa Fe
-
Av. Costanera, banda norte
-
Av. Costanera Gral. San Martín hasta Av. 3 de Abril
Las autoridades recomendaron planificar con anticipación los desplazamientos. Además, se incita a utilizar rutas alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará distribuido en los distintos sectores del operativo.