Encuentro de Mujeres en Corrientes: todos los cortes de tránsito y los desvíos

La Municipalidad de Corrientes anunció cortes de tránsito y desvíos que regirán entre el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre, en el marco del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries.

El operativo contempla interrupciones fijas e intermitentes, además de la presencia de agentes municipales para ordenar la circulación durante las marchas previstas para el fin de semana.

Zona Anfiteatro Cocomarola

Entre el 22 y el 24 de noviembre habrá restricciones en:

Av. J. M. Estrada y Av. Patagonia hasta Santa Cruz

Av. Patagonia (banda norte)

Av. Patagonia y V. Bonastre

Av. Patagonia y 2 de Abril

Marcha del sábado 22

Desde las 16 y hasta la 1, se aplicarán cortes móviles durante la movilización que partirá del parque Mitre hacia el puente General Belgrano. Los puntos afectados serán:

Rolón y Paraguay

Av. Pujol y Paraguay hasta Av. Pujol y Santa Fe

Av. Costanera, banda norte

Av. Costanera Gral. San Martín hasta Av. 3 de Abril

Además, desde las 16 habrá cortes entre Edison y 3 de Abril, y entre Gral. Paz y 3 de Abril.

Marcha del domingo 23

El esquema se repetirá ese día, también de 16 a 1 de la madrugada. La marcha partirá de la Rotonda Poncho Verde hacia la Costanera Sur, con cortes intermitentes en:

Av. Armenia y Av. Gregorio Pomar

Av. Pujol y Perú hasta Pujol y Santa Fe

Av. Costanera, banda norte

Av. Costanera Gral. San Martín hasta Av. 3 de Abril

Las autoridades recomendaron planificar con anticipación los desplazamientos. Además, se incita a utilizar rutas alternativas y respetar las indicaciones del personal de tránsito que estará distribuido en los distintos sectores del operativo.