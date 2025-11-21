Corrientes: un pescador murió tras recibir una descarga eléctrica

Un hombre de 60 años murió este jueves tras sufrir una descarga eléctrica mientras pescaba en Bella Vista.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió el 17 de noviembre, cuando la víctima se encontraba pescando en una zona ribereña de la localidad. En ese momento, al arrojar su línea, habría rozado un cable de alta tensión, lo que produjo la fuerte descarga que le ocasionó severas quemaduras.

El hombre fue trasladado de urgencia a la ciudad de Corrientes y quedó internado en el Hospital Vidal. Sin embargo, pese a la atención médica, murió en la mañana del jueves 20 de noviembre.

La Unidad Fiscal de Investigación tomó intervención y se realizan los procedimientos correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.