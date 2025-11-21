Boca Unidos compite en la “Copa Libertadores" del fútbol infantil

Un total de 86 jugadores de las divisiones inferiores del Club Atlético Boca Unidos (CABU) participan del 28 Torneo Internacional de Fútbol Infantil Valesanito. La competencia se extenderá hasta este domingo 23 de noviembre.

El certamen, que se realiza en San Jerónimo Norte (Santa Fe), es uno de los más importantes del país y asisten a clubes y academias de Argentina y toda Sudamérica.

El aurirrojo participa desde las categorías 2012 a 2016. Cada selectivo compite en una fase de grupos con hasta cuatro rivales.

La delegación del CABU cuenta con 86 jugadores a los que se le suman directores técnicos, preparadores físicos, y tutores. Movilizando en total unas 250 personas. Éstos llegaron a la localidad este 20 de noviembre con agenda de primera fase hasta el 22 de noviembre.

En la fase de grupos las categorías infantojuveniles del CABU se miden con clubes de Primera División como Racing Club, San Lorenzo y San Martin de San Juan. También contrincantes internacionales como el Nefap (Brasil), Club Atlético Toro (Perú), y Ombú JRS (Uruguay).

En la primera fecha consiguieron seis triunfos en sus primeras seis presentaciones dentro de las categorías participantes.Un hecho histórico para las formativas aurirrojas.

Sobre el torneo

Los partidos se distribuyen entre las 13 canchas del Club Libertad. Los encuentros comienzan a las 8 y se extienden hasta las 19.

Para esta edición del Valesanito están inscriptos 300 equipos que acumulan alrededor de 5.000 jugadores dentro de las categorías 2012 a 2019.

El Valesanito no solo es una competencia en busca de las mejores formativas de Argentina, sino también es una oportunidad individual para cada jugador ya que captadores de los clubes más importantes del país y el mundo pasan por la localidad ubicada a 40 kilómetros de la capital santafesina.

Boca Unidos a su vez tendrá una buena oportunidad para revalidar su histórico año de inferiores. Este año se consagraron campeones de clubes en las categorías Sub-9, Sub-11, y Sub-13. El equipo técnico está encabezado por el coordinador de las divisiones infantojuveniles del CABU, Eduardo Tedesco. La siguen profesores de educación física, directores técnicos y preparadores físicos como Miguel Ángel Azula, Jorge Moreira, Horacio Toledo, Sergio Alegre, Joaquín Rodríguez, Martin Lafuente, Ariel Chapo y Nicolás Duarte.

Vale recordar que la institución aurirroja participa hace más de una década del certamen internacional.