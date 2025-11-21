¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Corrientes Corrientes Corrientes
Corrientes Corrientes Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
SINIESTRO VIAL

Corrientes: un jóven se encuentra grave tras un accidente de moto

Ocurrió en el cruce entre Cartagena e Inglaterra.

Por El Litoral

Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 12:44

Dos jóvenes resultaron heridos en un siniestro vial en Corrientes. Ocurrió ayer por la tarde en el cruce de las calles Cartagena e Inglaterra.

El hecho se dio alrededor de las 19.30, cuando un joven de 19 años perdió el control de su moto Honda Tornado por causas que todavía se encuentran bajo investigación. Lo acompañaba otra persona mayor de edad.

Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Escuela. Se determinó que el conductor sufrió lesiones graves, mientras que su acompañante presentó heridas más leves.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD