Corrientes: un jóven se encuentra grave tras un accidente de moto

Dos jóvenes resultaron heridos en un siniestro vial en Corrientes. Ocurrió ayer por la tarde en el cruce de las calles Cartagena e Inglaterra.

El hecho se dio alrededor de las 19.30, cuando un joven de 19 años perdió el control de su moto Honda Tornado por causas que todavía se encuentran bajo investigación. Lo acompañaba otra persona mayor de edad.

Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Escuela. Se determinó que el conductor sufrió lesiones graves, mientras que su acompañante presentó heridas más leves.