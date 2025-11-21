Encuentro Plurinacional de Mujeres: qué líneas de colectivos llegan al Cocomarola

Las actividades centrales del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se realizarán a partir de este sábado en Corrientes. El Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola (Av. Domingo Sarmiento 2650) será el escenario del acto de apertura. La opción más barata de transporte es en colectivo y hay cuatro líneas que llegan hasta el lugar.

Para llegar al anfiteatro en transporte público, las participantes pueden utilizar las siguientes líneas de colectivo, cuyas rutas pasan cerca del predio 103 A, 110 A, 110 C y 104 D.

El precio del boleto es de $1.890 y se paga mediante la tarjeta Sube en su versión física o digital; código QR, generado desde la billetera electrónica del celular o también existen otras opciones como tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto (contactless) Visa y Mastercard; Celulares y relojes con tecnología NFC (Near Field Communication) que tengan esas tarjetas asociadas.

Trayecto del colectivo

Opción más económica

El colectivo urbano se posiciona como la opción más económica para quienes se trasladen solas en la ciudad de Corrientes.

Por su parte, los costos de los servicios de aplicaciones y remises son más elevados. Las tarifas de estas opciones varían entre los $2.982 y los $8.000, dependiendo del punto de partida en la ciudad.

El Anfiteatro Cocomarola será el punto principal de congregación. En este lugar se realizarán las acreditaciones de prensa y el acto de apertura del Encuentro.

Los costos de traslado a este punto varían en función del servicio contratado.