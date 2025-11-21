Córdoba y Alvear sacaron ventaja en las finales coperas

Con triunfos de Córdoba y Alvear se pusieron en marcha las finales de las copas Jorge Desagastizabal y Fabián Sosa, respectivamente, en el básquetbol de primera división en la ciudad de Corrientes.

En la definición del quinto puesto del torneo Oficial, Córdoba superó a San Martín 83 a 73 y se adelantó en la definición de la Copa Jorge Desagastizabal.

Cristian Ojeda y Juan Cruz Rinaldi con 14 puntos cada uno fueron los principales goleadores en Córdoba, mientras que Gerónimo Brocal con 13 puntos y Lautaro Briend con 12 lo fueron en San Martín.

Por su parte, Alvear no tuvo mayores problemas para vencer a Don Bosco 108 a 69 en el juego uno de la final de la Copa Jorge Sosa.

Tobías Cabral con 19 puntos y José Rolnik con 18 fueron los principales referentes en el ataque de Alvear, en tanto que Jualian Barboza con 18 y José Bordón con 13, resultaron los principales goleadores en Don Bosco.

En esta copa, participan los equipos que terminaron del noveno al décimo segundo puesto de la fase regular del torneo Oficial que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

Las revanchas se jugarán la próxima semana, invirtiéndose la condición de localia.

