Ignacio Monzón se retiró de un Future en Lima por lesión

El tenista correntino Ignacio Monzón (27 años) debió abandonar el Future, categoría M15, que se está jugando en Lima, Perú, por una lesión y analiza los pasos a seguir para cerrar el año.

Monzón (731 en el ránking de la ATP) debutó con un triunfo el certamen peruano que se juega sobre polvo de ladrillo. En la primera ronda venció al local Diego Ignacio Gómez Pajares por un doble 6-2.

En la segunda ronda, el correntino enfrentó al español Oriol Roca Batalla. Perdió el primer set 6-3 y cuando caía 4 a 0 en el segundo, se retiró.

“Estaba mal de la espalda”, le comentó a El Litoral y para evitar una lesión mayor optó por dejar el juego.

En el cuadro de dobles, Monzón jugó junto a su compatriota Valentín Garay. Los argentinos perdieron en primera ronda frente a la dupla brasileña compuesta por Enzo Lima y Gabriel Schenekenberg por 6-3, 3-6 y 10-5.

La próxima semana habrá otro M15 en Lima y Monzón figura en la lista de inscriptos. “Estoy viendo si me quedo, todo dependerá de la evolución de la molestia”, agregó.