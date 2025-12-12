El Banco de Corrientes se consolidó como motor financiero del agro en 2025

El Banco de Corrientes (BanCo) concluye el año 2025 consolidando su rol como "socio estratégico" del desarrollo agropecuario regional. La entidad financiera mantuvo una presencia activa en el calendario de eventos del sector, desde febrero hasta diciembre, ofreciendo propuestas de financiamiento y beneficios adaptados a cada eslabón de la cadena productiva.

A lo largo del año, el BanCo acompañó más de 40 eventos rurales en distintas localidades de Corrientes y la región, incluyendo remates especiales de cabañas, exposiciones rurales, ferias de pequeños productores y encuentros sectoriales. Esto reafirma su impulso al crecimiento productivo y la inclusión financiera en el campo.

Propuestas financieras clave

La agenda de la entidad abarcó desde la apertura de la cosecha de arroz en Mercedes hasta eventos de cierre de año como la Expo Búfalos en General Paz y remates en Curuzú Cuatiá y Corrientes Capital.

Productores de los sectores ganadero, forestal, arrocero y bufalero accedieron a una oferta integral que incluyó:

Líneas de crédito en pesos para capital de trabajo e inversión (compra de hacienda, reproductores, infraestructura y maquinaria).

Herramientas de cobro y pagos.

Servicio de cajero automático móvil en ferias y exposiciones.

Beneficios de la tarjeta Visa Agro

La tarjeta Visa Agro fue una herramienta destacada, multiplicando sus beneficios para sostener el poder de compra del productor:

Combustibles: Adhesión a la promoción de combustibles de los martes, generando ahorro directo.

Seguros: Bonificación del 10% en seguro automotor.

Financiación: Campañas específicas como la financiación de alimento balanceado hasta 180 días.

Estas acciones se complementaron con el incremento masivo de límites de la tarjeta y la implementación de un portal web para la solicitud ágil de productos agro.

Nueva identidad y compromiso

El Banco de Corrientes presentó este año su nueva identidad gráfica para el área de Agronegocios, con el eslogan “Sabemos de Campo”. Esta renovación busca mantener la cercanía con el productor y ratificar el compromiso con el desarrollo económico provincial y regional.

Entre los eventos destacados de 2025 en los que participó el BanCo se encuentran la Exposición Nacional de Razas y de Búfalos en Corrientes, la 1° Expo Foresto Industrial en Ituzaingó, y remates de pequeños productores en Mercedes, Goya, Sauce y Santa Rosa.