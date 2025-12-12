¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

allanamientos en Corrientes medio aguinaldo Presupuesto 2026
Cambio de gabinete

Walter Chávez asume Producción con la orden de “cuidar al productor y acelerar obras"

 En diálogo con Hoja de Ruta, el exintendente de Bella Vista explicó que atraviesa días de transición, reuniones técnicas y diagnóstico interno, mientras se definen las segundas líneas del ministerio.

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 13:57

Walter Chávez asumió como ministro de Producción con un mensaje de continuidad, cercanía territorial y respaldo al sector privado. En diálogo con Hoja de Ruta, el exintendente de Bella Vista explicó que atraviesa días de transición, reuniones técnicas y diagnóstico interno, mientras se definen las segundas líneas del ministerio.

Chávez aseguró que trabajará sobre el plan estratégico que la provincia ya tiene en marcha, y que la instrucción inicial del gobernador Juan Pablo Valdés fue clara: cuidar al productor, sostener la inversión privada y fortalecer programas emblemáticos como el Plan Limón, Pecan y Palta. “Tenemos números que muestran buenos resultados. La idea es seguir potenciando lo que funciona”, afirmó.

El ministro destacó el peso del sector arrocero, citó nuevas inversiones y anticipó que se apoyará en instituciones como INTA y escuelas técnicas. También remarcó que una parte clave de su gestión será volver más ágil el vínculo con los municipios, donde ya recibió múltiples pedidos.

Sobre infraestructura, fue directo: las rutas provinciales serán uno de los mayores desafíos. Señaló el avance —aunque lento— del asfaltado de la Ruta 27 entre Goya y Saladas, y pidió tiempo para evaluar mejoras en trazas clave como la Ruta 100, que une Bella Vista y San Roque. “Son obras costosas, pero indispensables para la producción”, sostuvo.

Chávez, que llega con fuerte respaldo político del interior, cerró con una definición ambiciosa: “Corrientes tiene todo para ponerse a la par de Santa Fe o Córdoba. El desafío es despegar sobre bases sólidas”.

Mirá la nota completa

 

