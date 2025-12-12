Dieron a conocer los nominados para el Regatas de Oro

La XXXV edición de los premios Regatas de Oro se concretará el martes 16. La ceremonia se realizará en el Playón deportivo de la institución remera a partir de las 20.

El galardón reconoce a los mejores deportistas de la entidad durante la presente temporada. Además, durante la ceremonia habrá distinciones en las actividades recreativas o deportivas no federadas.

La Dirección de Deportes de Regatas dieron a conocer la nómina completa de nominados que tendrán la posibilidad de llevarse el máximo premio que entrega la entidad para sus deportistas.

Desde el club dieron a conocer la forma de elección. Cada disciplina, elegido por sus propios profesores y entrenadores, presenta una nómina con cinco elegidos como los más destacados del año por sus resultados deportivos, de esos uno es el ganador de la terna que automáticamente pasa a disputar el premio mayor, el Regatas de Oro.

La última en obtener la distinción más importante que otorga el club fue la nadadora Tania Ferreyra, quien se adueñó por segunda año consecutivo del reconocimiento.

Nominados

Básquet (U15, U17, U21 y Primera): Mateo Oviedo Ricagno, Joaquín Almozni, Viktor Bender, Renata Sosa y Liset González.

Cesto (Sub14, Sub17 y Primera): Julieta Cuevas, Luciana Baruzzo Britez, Bernardita Godoy Marottoli, Marina Raimondo y Carolina Desimoni.

Judo (Juveniles, Kyus Graduados y Seniors): Franco García, Ignacio Mariño Rey, Máximo Núñez López, Agustín Domínguez y Mauricio López.

Karate (Cadetes, juveniles y adultos): Abril Benítez Oporto, Joaquín Barrios Baranda, Ramiro Solís, Mia García, Santiago Lanzos.

Natación (Federados): Sofía Fages, Ezequiel Lafuente, Tania Ferreyra, Franco Schmocker, Ana Paula Cabral.

Remo (Oficiales): Fiorela Méndez, Ángeles Ayala, Sabrina Zibelman, Irina Zibelman y Juan Cruz Alarcó.

Taekwon-Do (Juveniles, Adultos): Joaquín Maidana, Benjamín Sánchez Morales, Dante Soto Demonte Rojo Arbelo, Azul Parodi y Daiara Gutiérrez Rojo Arbelo.

(Federados): Martina Benítez Tomé, Anita Romero, Gabriel Montiel, Lautaro Zabala y Nicolás Nuñez.(Juveniles y Avanzados): Brianna Vargas, Pia Flores, Alma Tegiachi Acosta, Andrea Sandoval y Mia Fernández González.: Genaro Gómez Gigliani, Agustino Vega Arengo, Tomás Pueyo y Pueyo y Noah.(Optimist, Laser, Cadet): Amanda Capitanich, Agostina Fernández, María Julia Tarragó, Augusto Urbisaglia y Adrián Montiel.(Sub18, Sub21, Primera): Alexis Miérez, Virginia Beber, Santiago Pajor, Gastón De Pompert y Ana Paula Barone.