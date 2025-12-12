Corrientes: una oveja cayó a un pozo y escapó una cuadra por los tubos subterráneos

Un episodio inesperado alteró la calma de la siesta correntina este jueves, cuando una oveja cayó dentro de un pozo de desagüe pluvial en inmediaciones de las calles Trento y Rubeda, en la capital correntina. Los bomberos descendieron varios metros, pero el cordero escapó por 100 metros hasta que finalmente fue atrapada.

El detalle de la persecución

El aviso llegó alrededor de las 13.30, cuando el Servicio de Emergencias 911 alertó al personal de guardia de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital. En pocos minutos, los integrantes del Cuartel 397 llegaron al lugar y se encontraron con un escenario tan insólito como desafiante.

Daniel Bertorello, comandante de Bomberos Voluntarios, relató a El Litoral: “Aproximadamente 13.30, nos llama 911 por un cordero que cayó adentro de un pozo. Al llegar al hogar, constatamos que la oveja estaba en el desagüe pluvial, donde desembocaba el agua de lluvia. Es un pozo 2x3 aproximadamente, como si fuera una cámara de inspección”.

Sin embargo, lo que parecía un rescate sencillo se transformó en una verdadera persecución subterránea.

“Al ingresar el personal de bomberos el pequeño animalito empezó a correr dentro de los tubos, fue seguida por los bomberos y finalmente hicieron el rescate, pero tuvieron que correr más de 100 metros por bajo de la calle con linternas para encontrarlo”, agregó.

Tras la intensa búsqueda en la oscuridad de los conductos, el ejemplar ovino finalmente fue recuperado sin lesiones y devuelto a su propietario, que aguardaba con evidente preocupación en la superficie.