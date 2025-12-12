¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

EDUCACIÓN

Abren las pre-inscripciones a profesorados y tecnicaturas en Corrientes

El Ministerio de Educación de la provincia confirmó que el período para anotarse en las carreras del Nivel Superior será desde el 15 al 31 de diciembre. La asignación de cupos se realizará mediante un sorteo aleatorio del sistema, sin importar el orden de inscripción. Cuándo se enviarán las notificaciones de asignación.

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 16:54

El Ministerio de Educación de Corrientes informó que se encuentra abierto el período de pre-inscripciones para los aspirantes a ingresar a las carreras del Nivel Superior (Profesorados y Tecnicaturas) para el ciclo lectivo 2026.

Fechas y modalidad de inscripción

  • Plazo de pre-inscripción: desde el lunes 15 de diciembre hasta el miércoles 31 de diciembre.

  • Modalidad: los interesados deben ingresar al portal oficial https://simaeducativa.mec.gob.ar/ingresantes/ y realizar la pre-inscripción.

  • Opciones: cada postulante tiene la posibilidad de pre-inscribirse hasta en dos carreras diferentes.

Asignación de cupos

El Ministerio de Educación aclaró que la asignación de los cupos se llevará a cabo mediante un sorteo aleatorio realizado por el sistema, lo que implica que no influye el orden de inscripción para obtener una vacante.

La notificación de las asignaciones de cupos se enviará a los postulantes a partir del 8 de enero al correo electrónico que registraron. Los resultados también estarán disponibles para consulta en la Plataforma Sima.

