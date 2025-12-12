Destacada actuación de Taraguy en el Seven de Old Boys en Uruguay

Con dos equipos, Taraguy Rugby Club dijo presente en una nueva cita internacional en tierras uruguayas. En Montevideo se jugó el tradicional Seven de Old Boys con la participación de equipos de ese país, Buenos Aires, Mar del Plata y la entidad correntina.

Taraguy A cayó en semifinales de la Copa de Oro ante el seleccionado de Uruguay B por 38 a 0. Mientras que el equipo Taraguy B (foto) se quedó con la Copa de Bronce.

Taraguy A integró la Zona C donde superó PSG 31 a 0 y a MVCC Wailers 26 a 0 para avanzar a los Cuartos de final de Oro y Plata. El esa instancia superó 10 a 7 a Montevideo Cricket y en semis allí cayó 38 a 0 ante Uruguay B.

En tanto que Taraguy B compitió en la Zona B, donde cayó 47 a 10 ante Uruguay B y se impuso 22 a 14 ante Ceibos. Así avanzó a la Copa Bronce, donde por los cuartos de final superó a Lions por 7 a 5, para jugar las semifinales. Para llegar a la gran final venció 33 a 17 al local “Azulgrana” y en la definición, para adueñarse de la Copa de Bronce, venció ganó 17 a 12 a CTM.

Taraguy viajó a Uruguay con, entre otros, los siguientes jugadores: Baltazar Jabornisky, Bautista Avila, Baltazar Castillo Ódena, Facundo Aguirre, Berardo Flores, Valentino Fey, Juan Cruz Aquino, Tomás Ortellado, Horacio Rolón, Gerónimo Albornoz, Mateo Ávila, Santiago Miranda, Bruno Gasparini, Alejandro Gallardo, Augusto Córdoba, Rafael Rosco y Elías Karothy.