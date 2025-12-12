¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Ministerio de Educación UCR navidad
Ministerio de Educación UCR navidad
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Frente a la costanera

El árbol de los deseos volvió a Corrientes: cómo participar y qué pasará con los mensajes

El Municipio instaló por segundo año consecutivo en el anfiteatro José Hernández el árbol para pedir los deseos para el 2026. 

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 18:38
Gentileza Municipalidad de Corrientes

La ciudad de Corrientes ya vive de lleno su temporada festiva con la reinstalación del Árbol de los Deseos, una propuesta interactiva que vuelve por segundo año consecutivo al anfiteatro José Hernandez frente a la costanera y que invita a los vecinos a dejar sus anhelos para el 2026 escritos en pequeñas maderitas. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, busca combinar espiritualidad con la tradición correntina. 

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Hasta cuando quedará habilitado 

Según informaron desde el Municipio, todas las maderitas colocadas por los visitantes serán incineradas en una misa especial que se realizará después del 8 de enero, como parte de un ritual simbólico de cierre y renovación para el año entrante.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

En paralelo, en el anfiteatro José Hernández, volvió a ponerse en escena el reconocido pesebre artesanal realizado por el artista correntino Horacio Gómez, cuyas esculturas fueron reacondicionadas en el obrador municipal para garantizar su conservación y su exhibición óptima durante toda la temporada.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Ambas propuestas conforman un circuito festivo que ya es parte del calendario cultural de fin de año en la capital correntina, y que cada temporada atrae a miles de familias en busca de tradición, arte y espiritualidad compartida.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD