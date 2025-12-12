El árbol de los deseos volvió a Corrientes: cómo participar y qué pasará con los mensajes

La ciudad de Corrientes ya vive de lleno su temporada festiva con la reinstalación del Árbol de los Deseos, una propuesta interactiva que vuelve por segundo año consecutivo al anfiteatro José Hernandez frente a la costanera y que invita a los vecinos a dejar sus anhelos para el 2026 escritos en pequeñas maderitas. La iniciativa, impulsada por la Municipalidad, busca combinar espiritualidad con la tradición correntina.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Hasta cuando quedará habilitado

Según informaron desde el Municipio, todas las maderitas colocadas por los visitantes serán incineradas en una misa especial que se realizará después del 8 de enero, como parte de un ritual simbólico de cierre y renovación para el año entrante.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

En paralelo, en el anfiteatro José Hernández, volvió a ponerse en escena el reconocido pesebre artesanal realizado por el artista correntino Horacio Gómez, cuyas esculturas fueron reacondicionadas en el obrador municipal para garantizar su conservación y su exhibición óptima durante toda la temporada.

Gentileza Municipalidad de Corrientes

Ambas propuestas conforman un circuito festivo que ya es parte del calendario cultural de fin de año en la capital correntina, y que cada temporada atrae a miles de familias en busca de tradición, arte y espiritualidad compartida.