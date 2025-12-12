Regatas dio de baja a Luis Santos, uno de sus principales goleadores

Luego la derrota en la final de la Liga Sudamericana frente a Ferro y de la dura caída frente a Platense por 22 puntos de diferencia en la Liga Nacional, Regatas Corrientes tomó una medida. Dar de baja al pivote dominicano Luis Santos.

El interno no terminó de convencer con su rendimiento y con la llegada de Tayavek Gallizi perdió protagonismo en el equipo y su rendimiento, con menos minutos en cancha, comenzó a decrecer.

“El Club de Regatas Corrientes informa la desvinculación del jugador Luis Santos”, señala el comunicado que dio a conocer la entidad del parque Mitre este viernes.

“La institución le desea el mayor de los éxitos en la continuidad de su carrera deportiva”, agrega sin mencionar los motivos de la determinación.

Santos (31 años y 2.03 metros de altura) llegó a Regatas en la presente temporada desde Peñarol de Montevideo y su rendimiento en la Liga Nacional fue de mayor a menor, sin embargo en la Liga Sudamericana fue el goleador del equipo subcampeón.

En la Liga Nacional disputó los once partidos que jugó Regatas con un promedio de 10.8 puntos y 5.5 rebotes por encuentro.

El interno se va siendo el segundo goleador del equipo con 132 puntos (12 de promedio), solamente superado por Fabián Ramírez Barrios (145 - 13,2) y también el segundo mejor rebotero: 60 en total, 5,5 de promedio. En este rubro también quedó atrás del interno correntino.

En la Liga Sudamericana Santos contribuyó para el subcampeonato de Regatas al ser el máximo goleador del equipo y el segundo mejor rebotero. El dominicano terminó con 10.8 puntos de promedio en 8 partidos y 5.5 rebotes donde fue superado por Andrés Jaime que terminó con 5.6.

En su último juego con la casaca de Regatas, en la derrota contra Platense, Santos terminó con 10 puntos y 6 rebotes con poco menos de 17 minutos en cancha.

Por el momento, Regatas no informó un reemplazante y por lo tanto encarará la gira de la próxima semana por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una ficha mayor menos.

Frente a esta circunstancia, volverá ganar consideración en la rotación de Juan Manuel Varas, el interno Ignacio Ortega que tuvo buenas actuaciones mientras se esperaba el debut de Gallizi.

Regatas Corrientes acumula 6 triunfos y 5 derrotas en la Liga Nacional 2025/26 y al próxima semana afrontará dos partidos como visitante. El martes 16 enfrentará a San Lorenzo y el jueves 18 hará lo propio con Ferro Carril Oeste. Luego tendrá unos días de descanso y cerrará el año el lunes 29 cuando dispute una nueva edición del clásico correntino frente a San Martín.