Curupay fue efectivo en los penales y se quedó con la Copa de la Liga

La Copa de la Liga 2025 quedó en poder de Curupay que se consagró campeón de manera invicta. En la final, que se disputó este sábado en cancha de Boca Unidos, empató con Sportivo 2 a 2 y en la definición desde el punto del penal se impuso 4 a 2.

Curupay terminó una racha de siete años sin títulos en el círculo superior de la Liga Correntina de Fútbol. La consagración en la Copa fue merecida. Terminó invicto en 9 presentaciones y en la final también se mostró dominante.

La apertura del marcador se dio a los 14 minutos del primer tiempo a través de Franco López para Sportivo. Curupay igualó a los 22 con un penal de Antonio Báez.

El cierre de la definición fue apasionante. El 2 a 1 favorable a Curupay llegó a los 43 minutos del segundo tiempo de la mano de Diego Monzón, pero a los 51 empató Mariano López para Sportivo.

En los penales, Curupay convirtió los cuatro tiros que ejecutó: Antonio Báez, Diego Monzón, Darío Romero y Juan González.

Para Sportivo anotaron Mariano López y Lautaro Gómez. Nahuel Aguilar contuvo el disparo de Cristian Gorchoff y Cristhian Lator desvió su tiro por arriba del travesaño.

La consagración le permitió a Curupay clasificar al Torneo Provincial 2026 y además definirá con Mandiyú, campeón del Oficial, el Trofeo de Campeones 2025.

A lo largo de los 90 minutos de la final sabatina, los dirigidos por Walter Zacarías tomaron el protagonismo y tuvieron las mejores situaciones para llegar al gol, convirtiendo en figura el arquero rival Cristian Lator.

Sin embargo, en el primer avance profundo de Sportivo, Franco López recibió la pelota entre los centrales, ingresó al área y definió por debajo de las piernas de Aguilar.

Curupay no se desesperó, siguió teniendo el control de la pelota y a los 22 llegó a la igualdad. Antonio Báez recibió la pelota en el área grande, enganchó con la derecha y un rival pasó de largo, cuando sacó su remate, la pelota pegó en la mano de Mariano López. El propio delantero cambió el penal por gol.

El Maderero mantuvo su actitud ofensiva y tuvo otras tres situaciones para desnivelar durante la etapa.

En el complemento, se abrió un poco más el juego. Curupay atacó y Sportivo contragolpeó.

Lator tuvo un par de intervenciones muy buenas para ahogar el grito de gol de Curupay y las emociones recién llegaron sobre el final.

A los 43, dos centros pasaron frente al arco de Sportivo hasta que Juan González remató y exigió a Lator. El rebote del arquero le quedó a Diego Monzón que empujó la pelota hacia el fondo del arco.

En el sexto minuto adicional, de los ocho que dio el árbitro, Mariano López desvió un centro de Benjamín Vallejos y estableció la paridad en 2.

En los penales, Curupay fue efectivo. Convirtió los cuatro que ejecutó, mientras que Aguilar tapó uno y Lator, arquero de Sportivo y una de las figuras de la final, desvió el suyo.