Interceptaron un camión con carga irregular de madera de eucalipto

En un operativo de control realizado en Concepción, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de esa localidad detuvieron un camión Dodge que transportaba rollizos de eucalipto sin la documentación correspondiente.

Según fuentes policiales, el conductor del vehículo, identificado como Benítez S.J., no poseía los papeles que acrediten la procedencia y propiedad de la carga. El camión provenía del paraje Yataití Poí, en el departamento de San Miguel, y se dirigía a Santa Rosa.

Posteriormente, el dueño de la empresa se presentó en el lugar con la documentación correspondiente, lo que permitió regularizar la situación. Al no configurarse un delito, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción al Art. 82, aplicando una multa al conductor.

La Policía Rural continúa realizando operativos de control para garantizar la legalidad en el transporte de productos forestales y proteger los recursos naturales de la provincia.