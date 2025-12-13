Una mujer golpeó a su expareja y prendió fuego la casa con sus hijos en Corrientes

Un grave episodio que involucra a tres niños, una mujer prendió fuego una casa de las 90 Viviendas de Gobernador Virasoro, pero antes había golpeado a su expareja y padre de los menores.

El dramático hecho se vivió el viernes último, cuando una mujer de 37 años, en medio de una discusión con su expareja, prendió fuego la vivienda en la que vivían junto a sus tres hijos de 10, 11 y 16 años, según publicó el portal de FM Radio Sónica.

Fuentes policiales aseguraron que la furia de la mujer estaría relacionada con la tenencia de los menores, que la Justicia le habría otorgado al padre.

El incendio, que movilizó a los servicios de emergencia, no dejó heridos, pero sí daños materiales significativos en la vivienda.

La Comisaría de la Mujer y el Menor debió investigar por razones de competencia para verificar lo sucedido. La Fiscalía en turno ofreció directivas para localizar a la autora del incendio, a quien se le acusa de daño doloso.

La policía continúa trabajando en el caso y se espera que en las próximas horas se produzcan novedades sobre la situación de la mujer y los menores involucrados.