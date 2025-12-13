Los deportistas correntinos destacados del año tendrán sus reconocimientos

El sábado 27 de diciembre se realizará la XXIII° edición de los Premios Curuzú, organizados por el Circulo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC), en esta ocasión junto a la Fundación Metas y Logros.

Luego de dos años de ausencia, vuelven a convocarse los periodistas para distinguir a los deportistas correntinos de muchas disciplinas, por sus logros de la temporada 2025.

En lugar a confirmar, la organización trabaja en forma continúa desde principio de mes para concretar una gran fiesta del deporte correntino a los mejores deportistas de la provincia de Corrientes.

El evento es con entrada libre y gratuita tiene la intención de reconocer el trabajo y esfuerzo de los representantes correntinos a nivel local, nacional e internacional, otorgándoles la estatuilla Curuzú de los Milagros de Plata y el premio especial de Oro al más destacado del año.

Además, en esta oportunidad se realizará un reconocimiento a diferentes atletas especiales, que se destacan en el deporte adaptado.

Al ser el CPDC una entidad sin fines de lucro, al igual que la Fundación, necesita el acompañamiento comercial para poder llevar adelante este evento que tiene como intención reconocer a los deportistas de la provincia.

Se distinguirán todas las disciplinas que habitualmente se desarrollan en el territorio correntino y que tienen una agenda intensa y participación nacional e internacional.

Además, la ceremonia, contará con televisación del evento, y la presencia de los más destacados deportistas de la temporada y glorias correntinas. A todos los ternados se les otorgará un diploma, y los periodistas luego del análisis de antecedentes deportivos distinguirá al mejor de cada disciplina y al mejor del año.