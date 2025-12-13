¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

RUTA NACIONAL 14

Causó alarma la pérdida de 18 mil litros de ácido sulfúrico de un camión en Corrientes

Por El Litoral

Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 20:26

Un camión tipo cisterna causó alarma en la costa del Río Uruguay, tras volcar 18 mil litros, de "ácido sulfúrico" en su tanque cisterna, a la altura del kilómetro 580 de la Ruta Nacional N° 14.

El hecho ocurrido entre la noche del jueves y madrugada del viernes, movilizó a personal técnico y especializado de los bomberos voluntarios de La Cruz.

Se considera una sustancia altamente corrosiva que causa quemaduras graves al contacto con la piel, ojos o mucosas, irritación respiratoria, y puede ser mortal si se ingiere.

Por tal motivo trabajaron dos autobombas con 6 personal, equipados para llevar adelante los procedimientos habituales de protección humana,  guantes resistentes a químicos, gafas de seguridad, protectores faciales y de ropa para evitar quedar expuestos a vapores que afecten las vías respiratorias. Para contener el derrame utilizaron materiales absorventes como arena, para evitar que lleguen a desagües o fuentes de agua.

Por varias horas la Gendarmería Nacional y la Policía cortaron el tránsito vehicular.

