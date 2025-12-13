¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Arquidiócesis de Corrientes avión hidrante mortandad de peces
Arquidiócesis de Corrientes avión hidrante mortandad de peces
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Intercambiando canchas, compartiendo valores

San Martín realizó una jornada interdisciplinaria para cerrar su año deportivo

El espacio recreativo y formativo se concretó este sábado en las instalaciones ubicadas en el barrio La Cruz.

Por El Litoral

Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 21:55

El Club San Martín de Corrientes cerró su año deportivo con un espacio recreativo y formativo denominado “Intercambiando canchas, compartiendo valores” pensado para celebrar el trabajo realizado durante la temporada
La actividad se concretó este sábado y estuvo coordinada por la psicóloga deportiva de la institución Cynthia Paredes junto con profesores y nutricionistas y contó con la participación de las disciplinas básquet, cesto y vóley en sus categorías formativas.
La jornada tuvo mini competencias mixtas enfocadas en cada uno de los deportes con equipos mixtos. Además, se realizaron  actividades integradoras y un cierre colectivo donde los equipos compartieron sus experiencias y destacaron los valores que nos representan como institución en un grafito final . 


El coordinador de básquet y entrenador de la Liga Próximo de la institución, Gustavo Mascaró, destacó: “Es una experiencia fantástica para el club, para todas las disciplinas. Mediante el gabinete de psicología surgió la idea y entre los profes nos pusimos de acuerdo y nos pareció una excelente oportunidad para integrar, para sociabilizar el club y para ponerse en el lugar del otro, conocer las disciplinas y compartir y disfrutar una actividad pensada para un rango etario de 14 a 17 años.” 
Luego agregó: “Al ser la primera vez que se realiza fue una experiencia muy buena y creo que tiene que ser el puntapié para  futuras convocatorias. Además, de que es beneficioso para los chicos para  salir un poco del celular y poder  venir y compartir el club.”
“Como institución, creemos fundamental generar espacios interdisciplinarios que integren a nuestros distintos deportes, entendiendo que el desarrollo de un deportista va mucho más allá del rendimiento competitivo. Estos encuentros permiten que nuestros atletas se conozcan, compartan experiencias, socialicen y construyan vínculos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad con el club”, sostuvo.


“Contar con la organización y el acompañamiento de una psicóloga deportiva potencia aún más esta propuesta, ya que brinda herramientas profesionales para estimular la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía y el crecimiento personal dentro y fuera del ámbito deportivo”, concluyó.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD