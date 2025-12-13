San Martín realizó una jornada interdisciplinaria para cerrar su año deportivo

El Club San Martín de Corrientes cerró su año deportivo con un espacio recreativo y formativo denominado “Intercambiando canchas, compartiendo valores” pensado para celebrar el trabajo realizado durante la temporada

La actividad se concretó este sábado y estuvo coordinada por la psicóloga deportiva de la institución Cynthia Paredes junto con profesores y nutricionistas y contó con la participación de las disciplinas básquet, cesto y vóley en sus categorías formativas.

La jornada tuvo mini competencias mixtas enfocadas en cada uno de los deportes con equipos mixtos. Además, se realizaron actividades integradoras y un cierre colectivo donde los equipos compartieron sus experiencias y destacaron los valores que nos representan como institución en un grafito final .

El coordinador de básquet y entrenador de la Liga Próximo de la institución, Gustavo Mascaró, destacó: “Es una experiencia fantástica para el club, para todas las disciplinas. Mediante el gabinete de psicología surgió la idea y entre los profes nos pusimos de acuerdo y nos pareció una excelente oportunidad para integrar, para sociabilizar el club y para ponerse en el lugar del otro, conocer las disciplinas y compartir y disfrutar una actividad pensada para un rango etario de 14 a 17 años.”Luego agregó: “Al ser la primera vez que se realiza fue una experiencia muy buena y creo que tiene que ser el puntapié para futuras convocatorias. Además, de que es beneficioso para los chicos para salir un poco del celular y poder venir y compartir el club.”“Como institución, creemos fundamental generar espacios interdisciplinarios que integren a nuestros distintos deportes, entendiendo que el desarrollo de un deportista va mucho más allá del rendimiento competitivo. Estos encuentros permiten que nuestros atletas se conozcan, compartan experiencias, socialicen y construyan vínculos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad con el club”, sostuvo.

“Contar con la organización y el acompañamiento de una psicóloga deportiva potencia aún más esta propuesta, ya que brinda herramientas profesionales para estimular la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía y el crecimiento personal dentro y fuera del ámbito deportivo”, concluyó.