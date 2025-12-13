Corrientes sumó un avión Trush 510 a la flota aérea para combatir incendios

En plena temporada de prevención y combate de incendios forestales, Corrientes sumó un nuevo avión hidrante Trush 510, que ya se encuentra operativo en la base aérea de Colonia Carolina. Según pudo saber El Litoral, la incorporación fue realizada este sábado y fortalece la capacidad de respuesta aérea en una etapa clave del año, marcada por altas temperaturas y condiciones climáticas adversas.

Avión hidrante en Colonia Carolina

Teniendo en cuenta la información de la Dirección de Recursos Forestales de Corrientes, el despliegue de aeronaves forma parte de un trabajo coordinado entre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Gobierno de la provincia, que articulan acciones para proteger tanto áreas productivas como zonas naturales y pobladas. Actualmente, el sistema cuenta con una red de 25 pistas operativas distribuidas estratégicamente en la provincia y su zona de influencia.

Estas bases aéreas están equipadas con reservorios de agua y personal especialmente entrenado para la asistencia de las aeronaves, lo que permite reducir los tiempos de carga y mejorar la eficacia en el ataque inicial de los focos ígneos. La rapidez en la intervención resulta clave para evitar la propagación del fuego y minimizar daños ambientales, económicos y sociales.

Además del trabajo conjunto entre Nación y Provincia, el operativo cuenta con la colaboración de municipios, empresas privadas, sociedades rurales y consorcios, que aportan logística, infraestructura y coordinación territorial. Esta articulación público-privada refuerza la estrategia integral de manejo del fuego en Corrientes, una de las provincias históricamente más afectadas por incendios rurales y forestales.

Con la incorporación del nuevo avión y el fortalecimiento del sistema aéreo, las autoridades buscan anticiparse a emergencias y consolidar una respuesta más eficaz ante posibles incendios, apostando a la prevención y al trabajo en red como ejes centrales de la política ambiental y productiva.