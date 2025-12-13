El mercedeño Joaquín Gómez jugará la final de la Messi Cup

River Plata avanzó a la Messi Cup Sub-16 que se disputa en Estados Unidos donde enfrentará a Atlético Madrid.

En una actuación sólida y eficaz, el conjunto dirigido por Hernán Pellegrino y que contó con Joaquín Gómez como titular venció 3-1 a Chelsea en semifinales y selló su pase a la gran final del certamen que se juega en Miami.

Los goles fueron obra de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, piezas clave en un sábado de alto vuelo para los juveniles del Millonario.

Gómez es oriundo de la ciudad correntina de Mercedes y se desempaña como marcador de punta izquierdo.

El desarrollo del encuentro tuvo un claro dominador en la primera parte. El equipo argentino impuso condiciones desde el arranque y logró abrir el marcador a los 17 minutos gracias a una buena jugada colectiva entre Sayago y Cabral, que terminó con el tanto del primero. Sobre el cierre del primer tiempo, el conjunto inglés consiguió el empate transitorio mediante un penal.

En el complemento, River salió decidido a quedarse con el triunfo. A poco de reanudarse el juego, Álvarez volvió a desnivelar el marcador y, con el correr de los minutos, Cabral se encargó de sentenciar el resultado con un gran gol que cerró el 3-1 definitivo.

La formación titular de River estuvo conformada por estos jugadores: Estefano Sarro; Ramiro Álvarez, Mateo Lescano, Bautista Giménez, Joaquín Gómez; Elián Suljic, Tomás Ziermoly, Felipe López, Valentín Sayago; Joaquín Amor y Bruno Cabral.

La final se disputará este domingo 14 de diciembre a las 18.00 en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, con una expectativa en alza por parte de los hinchas Millonarios. En cuanto al rival, River se medirá con Atlético de Madrid, que superó por 3-2 a Manchester City en la otra semi.