Masiva mortandad de peces en Corrientes: confirman que la causa fue la falta de oxígeno

La impresionante mortandad de peces registrada en el río Guaviraví, en el departamento correntino de San Martín, ya tiene una explicación técnica. Un informe elaborado por biólogos de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes al que pudo acceder El Litoral concluyó que la causa principal de los episodios ocurridos esta semana, fue la hipoxia, es decir, la drástica disminución del oxígeno disuelto en el agua.

Causas que explican la mortandad de peces masiva

En el documento detalla que este fenómeno fue determinante en la muerte de los peces observada en las inmediaciones de la represa Guaviraví, una obra hidráulica construida hace unos 15 años por una empresa arrocera para regular el flujo del agua y garantizar el riego de los campos productivos.

Según el informe, la hipoxia se produce principalmente en cuerpos de agua aislados y está estrechamente vinculada a períodos de bajante y estiaje. En ese contexto, los especialistas señalaron que la combinación de factores ambientales extremos genera condiciones incompatibles con la vida de la fauna ictícola.

En ese sentido, los expertos explicaron que la disminución abrupta del nivel del agua provoca que el vertedero de la represa funcione como una barrera física, impidiendo que los peces regresen al embalse principal. De este modo, quedan atrapados en lagunas y humedales adyacentes, donde se registraron los eventos de mortandad, a diferencia del cuerpo principal del embalse, donde no se detectaron episodios similares.

Hipoxia, calor extremo y descomposición orgánica

A esto se suma el incremento de la temperatura. En aguas poco profundas y altamente expuestas a la radiación solar, los valores térmicos pueden superar los 30°C a 33°C, lo que reduce la solubilidad del oxígeno y afecta la tolerancia de la ictiofauna autóctona.

Anteriormente, el director del Instituto de Ictiología del Nordeste de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) Sebastián Sánchez, había explicado a El Litoral: “Posiblemente sea hipoxia. Esos ambientes planos con mucha vegetación en verano suelen levantar temperaturas que estresan demasiado a los peces”.

Otro factor clave es la descomposición de materia orgánica. Durante períodos de lluvias intensas, el agua arrastra restos orgánicos hacia las zonas inundadas. Cuando estas áreas quedan aisladas por la bajante, las bacterias aeróbicas consumen grandes cantidades de oxígeno durante el proceso de descomposición, acelerando su disminución. Además, la abundancia de materia orgánica puede generar procesos de eutrofización, con floraciones de algas que, durante la noche, consumen oxígeno y agravan el cuadro.

El informe advierte que los parámetros críticos de calidad del agua registrados en estos eventos incluyen niveles de oxígeno disuelto por debajo de los valores tolerables para los peces. Valores inferiores a 3 mg/L generan estrés, mientras que concentraciones menores a 2 mg/L resultan letales. A esto se suman altas temperaturas, turbidez y sólidos en suspensión, que afectan la respiración branquial y reducen la fotosíntesis.

En sus conclusiones, los especialistas indicaron que los episodios “podrían ser explicados principalmente por fenómenos de hipoxia generados por la sumatoria de descenso abrupto del nivel del agua y el incremento de temperatura, donde la descomposición orgánica y las alteraciones de los parámetros de calidad de agua intervienen en dicho fenómeno”.

Antecedentes

El documento también señala que este tipo de eventos no es aislado, sino recurrente en la zona, con antecedentes registrados en los años 2010, 2014, 2016, 2022, 2024 y el más reciente en 2025.

En cuanto a la posible presencia de agroquímicos, el informe menciona el uso de sustancias como glifosato y cipermetrina en la actividad agrícola local, ambos con toxicidad acuática. No obstante, aclara que no se realizaron análisis específicos de concentración durante el evento reciente y que la localización de la mortandad, restringida a los humedales y no al embalse principal, reduce la probabilidad de que estos productos hayan sido la causa exclusiva.

De esta manera, el informe oficial viene a confirmar las hipótesis preliminares planteadas tras el hallazgo de miles de peces muertos frente a la represa, aportando una explicación técnica a un fenómeno que volvió a encender la alarma ambiental en una zona clave para la biodiversidad y la producción correntina.

