Anita Romero fue convocada para integrar la selección Argentina

El tenis de mesa de Corrientes recibió una gran noticia con la confirmación por parte de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM) que la jugadora Anita Romero será parte de la selección nacional.

La joven correntina que represente al Club Regatas fue la que más puntos sumó en las diferentes etapas de los torneos selectivos que se llevaron a cabo durante el año. El último se disputó el pasado 27 de noviembre, Anita fue la campeona y se quedó con la clasificación.

La convocatoria es para la categoría Damas U11 y representará al país en el Sudamericano 2026 que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, del 14 al 20 de marzo.

Romero es una de las grandes promesas del tenis de mesa Remero y ahora lo demuestra también a nivel nacional, manteniendo su gran nivel que viene desde el 2024 en los diferentes certámenes de los que participó de índole local, regional y nacional.