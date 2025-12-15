El Regional volverá el primer fin de semana de 2026

La Tercera Etapa del Regional Federal Amateur de Fútbol recién se disputará en el 2026. Los cuartos de final correspondientes a la Región Litoral Norte tienen fecha de disputa para los domingos 4 y 11 de 2026.

La Segunda Etapa concluyó el pasado domingo y ahora habrá un receso de tres semanas antes de reanudar la competencia.

Dos equipos correntinos siguen en competencia y por lo tanto la provincia se garantiza un representante en la semifinal regional.

Mandiyú, el plantel no tendrá descanso, deberá eliminarse con San Lorenzo de Monte Caseros con ventaja deportiva para el elenco capitalino.

La serie dará inicio en Monte Caseros y culminará en el estadio de Boca Unidos, en el barrio 17 de Agosto de la ciudad de Corrientes.

San Lorenzo viene de eliminar a Rivera del Paraná de Bella Vista con un 5 a 2 en el global, y Mandiyú hizo lo propio con Benjamín Matienzo de Goya con un marcador general de 4 a 2.

El ganador de esta llave se medirá en la semifinal de la Región Litoral Norte, el 18 y 25 de enero, al vencedor entre los equipos posadeños de Guaraní Antonio Franco y Estudio Galeano.

Sin descanso

El plantel de Mandiyú no tendrá descanso camino a los cuartos de final. Los jugadores seguirán entrenando y es la intención del DT Fabián “Bocha” Ponce utilizar a sus mejores exponentes en la final de la Copa de Campeones de la Liga Correntina frente a Curupay.

Los cruces

La Tercera Etapa de la Región Litoral Norte comenzará en los primeros días del nuevo año. Los partidos de ida se jugará el 4 de enero y las revanchas del 11.

Los partidos para el primer fin de semana son:

8 de diciembre de Formosa vs. Defensores de Puerto Vilelas.

Deportivo Fontana vs. Sportivo Cultural de Juan José Castelli.

San Lorenzo de Monte Caseros vs. Mandiyú.

Estudio Galeano de Posadas vs. Guaraní Antonio Franco.

En el segundo fin de semana se invertirán las localías.