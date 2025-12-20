Estudiantes reaccionó y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata le ganó agónicamente 2-1 a Platense, en San Nicolás, y se consagró campeón del Trofeo de Campeones 2025.

En el estadio Único de San Nicolás, el Calamar empezó ganando con el gol de Franco Zapiola, jugador cuyo pase pertenece al Pincha, a los 5 minutos del complemento. Sin embargo, el conjunto platense igualó a los 37 minutos y lo ganó a los 46, con tantos de Lucas Alario en ambas ocasiones.

El equipo de Eduardo Domínguez alcanzó su duodécimo título local, el décimo noveno de toda su historia. Ahora, los de La Plata se ganaron el derecho a participar de la Supercopa de la LPF frente a Rosario Central y la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

Por su parte, los de Walter Zunino quedaron en las puertas de su segundo título y finalizan un año histórico con la conquista del Torneo Apertura en el primer semestre.