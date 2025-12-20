Con tres correntinos, River comenzó su pretemporada

River Plate puso en marcha su preparación para el 2026 donde afrontará la competencia nacional y la Copa Sudamericana.

En el inicio de las prácticas estuvieron presentes Maximiliano Sala y los hermanos Maximiliano y Juan Cruz Meza, aunque el mayor continúa con trabajos diferenciados. También formó parte de los trabajos, Fausto Vera, la flamante incorporación del Millonario.

Los jugadores se reencontraron con Marcelo Gallardo este sábado en el predio que tiene la entidad en Ezeiza. Los integrantes del plantel cumplieron con los primeros exámenes médicos de rutina y luego hubo trabajos físicos.

El delantero de Curuzú Cuatiá Maxi Salas y el volante ofensivo de Caá Catí Juan Cruz Meza, uno de los 10 juveniles promovidos por Gallardo, fueron parte de la primera jornada de la pretemporada.

Por su parte, Maxi Meza sigue con trabajos diferenciados para recuperarse de una lesión y recién estaría a disposición del cuerpo técnico en el mes de marzo.

El mediocampista sufrió una avulsión en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda y debió ser operado. A priori, este tipo de lesiones requiere de alrededor de entre tres y cuatro meses para una recuperación plena, pero habrá que ver cómo la lleva el ex-Independiente y Gimnasia. Por ahora, solo hace ejercicios de kinesiología y gimnasio.

Titular en la Bombonera por primera vez en más de cuatro meses, Maxi venía sumando minutos de a poco luego de una cirugía en esa misma rodilla tras el Mundial de Clubes. Fue ante Boca, el 9 de noviembre, que volvió a lesionarse para coronar un semestre totalmente negro. Por sus antecedentes en esa misma zona, los tiempos se evaluarán acorde vaya avanzando en la puesta a punto.

El Millonario realizará las prácticas en tres lugares distintos. Desde este sábado hasta el 3 de enero de 2026, trabajará en su predio ubicado en Ezeiza.

A partir del 4 de enero, se desplazará hacia San Martín de Los Andes en la provincia de Neuquén.

En la Patagonia, donde habitualmente Marcelo Gallardo elije hacer la pretemporada, estará solo una semana para viajar directamente a Uruguay. Allí estarán a Punta del Este para finalizar la última semana de preparación del 11 al 18 de enero.

River debuta en el Torneo Apertura 2026 el fin de semana del 25 ante Barracas Central como visitante.

