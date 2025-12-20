Mandiyú se quedó con la Supercopa de Campeones y logró la triple corona en el 2025

La Supercopa de Campeones de la Liga 2025 quedó en poder del Deportivo Mandiyú que venció en la final Curupay 2 a 1.

Con este nuevo título, Mandiyú logró la triple corona en la temporada. En el inicio del año se impuso en el Provincial y después ganó el Oficial de Primera División en el fútbol capitalino.

Los dirigidos por Fabián “Bocha” Ponce impusieron su contundencia para marcar una mínima ventaja frente a Curupay que, hace una semana, logró la Copa de la Liga.

El primer tiempo mostró a dos equipos que no arriesgaron y tomaron sus recaudos defensivos. Se vieron pocas jugadas con ataques profundos por parte de los protagonistas.

A los 2 minutos, Juan Carlos Martínez sacudió el arco de Mandiyú al hacer estrellar la pelota en el travesaño con un fuerte cabezazo.

En tanto que a los 17, Luciano Aguilar se extendió en el aire para evitar el gol de Mandiyú después de un cabezazo de Ticiano Martínez.

Después, Curupay inquietó con otro cabezazo de Antonio “Tony” Báez que se fue cerca del palo izquierdo defendido por Facundo Velázquez.

La apertura del marcador se dio a los 34 minutos por intermedio de José Sosa que sorprendió al arquero de Curupay con un remate de larga distancia. Velázquez sacó desde su arco con un largo pelotazo. Lautaro Mendoza desvió la trayectoria con su cabeza y el “Chavo” Sosa, casi de media vuelta, sacó un potente zurdazo desde afuera del área para establecer el 1 a 0.

En el segundo tiempo, Curupay intentó tomar protagonismo y se adelantó en el campo en la búsqueda de la igualdad.

Sin embargo, a los 17 minutos, Mandiyú sacó una contra letal y amplió la diferencia. Fabio Godoy desbordó por la derecha, la pelota pasó enfrente al arco y por el segundo palo llegó Mendoza para mandarla al fondo de la red.

El descuento llegó rápido y le dio emoción al partido. A los 21, Antonio Báez logró el descuento con un gran tiro libre desde el sector izquierdo. La pelota pasó por arriba de la barrera y Velázquez no llegó a tiempo para despejar el balón.

Cinco minutos más tarde, Yohan Báez a provechó una salida a destiempo de Velázquez para impactar de cabeza la pelota que pasó frente al arco sin que algún compañero pueda empujar la pelota al fondo del arco.

A los 29, Velázquez salvó la igualdad de Curupay al tapar un débil pero bien dirigido remate del delantero “Tony” Báez.

En la recta final, Curupay perdió el orden y Mandiyú, donde regresó Guillermo Barreto, careció de precisión para cerrar sus ataques.

La última jugada mostró a todo Curupay, incluido su arquero, adelantado para aprovechar un tiro libre a su favor. Velázquez descolgó el centro y sentenció el triunfo de Mandiyú.

El Albo cerró el año con tres títulos y ahora aguarda la reanudación del Regional donde ya se metió en los cuartos de final de la Región Litoral Norte.