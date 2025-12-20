Insólito: un joven fue demorado por la sustracción de la camioneta del abuelo

En la zona céntrica de Goya, la Policía recuperó una camioneta Ford Ranger que había sido denunciada como sustraída en la madrugada de este sábado y tras verificar los datos del conductor sorprendió a los efectivos constatar de que era el propio nieto del dueño del vehículo.

El abuelo, pese al vínculo familiar, anticipó que avanzaría con el proceso judicial.

La investigación del hecho estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría Primera de Goya quienes se movilizaron con rapidez una vez que la persona alertó que faltaba su camioneta que dejó estacionada frente a su domicilio.

En colaboración con la Fiscalía en turno, los efectivos revisaron cámaras y montaron de manera inmediata un operativo cerrojo, con la participación de las distintas dependencias policiales de la ciudad. El accionar conjunto arrojó resultados altamente positivos al localizar la Ford Ranger en circulación por el casco céntrico. La interceptaron en calles 25 de Mayo y Colón. La camioneta era conducida por el nieto del denunciante, quien fue identificado en el lugar y posteriormente trasladada hasta la dependencia policial. De manera extraoficial se supo que sería un joven con problemas de adicción con antecedentes de hurtos en el seno familiar.

En este caso, enfrentaría un proceso judicial por el delito cometido.

