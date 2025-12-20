¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Internaron a Cristina Kirchner por una dolencia abdominal

Fue trasladada al centro médico para una evaluación más exhaustiva.

Por El Litoral

Sabado, 20 de diciembre de 2025 a las 20:05

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde permanece internada para que le realicen una batería de estudios. Llegó a la clínica luego de pedir autorización judicial por una fuerte dolencia abdominal.

Al presentar una dolencia, médicos fueron hasta su domicilio y, tras una primera revisión, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva.

Según fuentes cercanas a la expresidenta, cualquier novedad será comunicada a través de partes médicos de la institución. Cabe recordar que años atrás tuvo que ser atendida por divertículos.

La expresidenta tiene 72 años y cumple prisión domiciliaria en el departamento de calle San José 1111, tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”.

Con información de TN.

 

