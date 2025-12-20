Eduardo Pellegrini sigue al frente de la Confederación Argentina

El dirigente esquinense Eduardo Pellegrini seguirá como presidente de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (Cafs), así lo resolvió el Congreso Anual Ordinario que realizó la entidad en la ciudad de Corrientes.

Pellegrini encabezó la lista “Unidos por un futsal más federal, más fuerte y más competitivo” que representó representaba la unidad y consenso de todos los dirigentes presentes en la sede de la Secretaría de Deportes.

Durante el Congreso de la Cafs se realizaron los balances de las Comisiones de Presupuesto, Arbitraje, Prensa y Comunicación y Campeonatos. También se realizaron propuestas para trabajar en 2026, avanzando en tecnología y mejora de sistemas.

Al momento de la elección de autoridades, hubo un amplio consenso para que Pellegrini siga al frente de la entidad por cuatro años.

En esta gestión será acompañado por Gustavo Camino como vicepresidente primero y Pedro Ramón Bonnettini como vicepresidente segundo.

Desde abril de 2023, Pellegrini quedó a cargo de la presidencia de la Confederación por el pedido de licencia del entonces presidente Pedro Bonettini y la renuncia del vicepresidente primero José Ferreira de las Casas.

Ahora Pellegrini fue electo como presidente y el consenso logrado consolida un proyecto orientado al crecimiento federal del fútbol de salón argentino.

El nuevo Comité Ejecutivo de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón quedó de esta manera:

Presidente: Eduardo Pellegrini

Vicepresidente 1°: José Gustavo Camino

Vicepresidente 2°: Pedro Ramón Bonnettini

Secretario General: Facundo Nicolás Nanterne

Prosecretario: Sebastián Campodónico

Tesorero: Carlos Rubén D'eramo

Protesorero: Héctor Daniel Aguilar

Director Regional Sur: José Orlando Álvarez

Director Regional Norte: Bruno Miguel Ángel Contreras

Director Regional Centro: Pablo Edgardo Faliti