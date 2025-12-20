Mérito al Ciudadano: ambientalista correntino fue reconocido por su defensa a la fauna

El ambientalista correntino Luis Martínez fue distinguido con el título honorífico de “Mérito al Ciudadano”, en un emotivo acto realizado en el recinto del Concejo Deliberante, donde el reconocimiento fue entregado por su presidente, Marcos Amarilla, acompañado por varios concejales.

Las palabras del ambientalista

Visiblemente conmovido, Martínez expresó que la distinción representa mucho más que un logro personal. “Este reconocimiento me emociona profundamente, porque es un abrazo y un respaldo a cada acción, a cada voz y a cada compromiso asumido en la defensa de la naturaleza y de la vida silvestre en Argentina”, afirmó.

El referente ambiental aseguró que aún está procesando lo vivido. “La verdad que todavía estoy asimilando todo lo que pasó ayer. Hay muchas emociones y, sobre todo, muchas responsabilidades, porque este reconocimiento se basa en la lucha sobre la conservación del ambiente, en defensa de la fauna silvestre que vengo haciendo hace muchísimo tiempo”, señaló.

Trayectoria en el cuidado del ambiente

Martínez destacó que en 2025 se cumplirán 14 años de trabajo ininterrumpido en defensa de la fauna silvestre, una trayectoria que hoy recibe un respaldo institucional. “Este reconocimiento, más allá de que implica mayor responsabilidad, también demuestra que reconocen tu esfuerzo y tu trabajo de hace muchísimo tiempo. Representa un respaldo sumamente importante, más en estos momentos en donde el ambiente pide a gritos mayor responsabilidad y mayor cuidado”, remarcó.

En ese sentido, subrayó el rol central de la fauna en el equilibrio ecológico: “Defender la fauna silvestre es sumamente importante, ya que es lo que sostiene la vida de miles de especies”. Además, dejó en claro que la distinción trasciende su figura individual. “Este reconocimiento no es solo mío. También es para todos los jóvenes y personas que vienen trabajando en defender, conservar y difundir conciencia ambiental. Va para los muchos jóvenes que hoy quieren defender el ambiente”, destacó.

El ambientalista aprovechó la ocasión para renovar su mensaje de compromiso ciudadano. “Como ciudadanos podemos levantar la voz, salir a defender los recursos que tenemos. Todos tenemos la obligación de defender estos recursos naturales”, sostuvo, e hizo especial hincapié en la necesidad de denunciar la caza furtiva, el tráfico de fauna y el mascotismo de animales silvestres, prácticas que consideró inaceptables e imposibles de ignorar.

“La naturaleza necesita muchísima más protección”, insistió Martínez, al advertir que el contexto actual exige mayor compromiso social e institucional. “Estamos en un momento muy importante, en donde la naturaleza necesita muchísima más protección, sobre todo en cuanto al tráfico ilegal de fauna, la caza furtiva y la tenencia ilegal de animales silvestres, hechos que venimos reportando y denunciando desde hace muchísimo tiempo”, concluyó.

Luis Martínez se convirtió así en el primer ambientalista correntino en recibir el título de “Mérito al Ciudadano” por su defensa de la vida silvestre, un reconocimiento que pone en valor años de militancia ambiental y refuerza la urgencia de proteger el patrimonio natural de la provincia y del país.