Inicio de verano: largas filas de autos para cargar combustible antes de cruzar a Brasil

El inicio de las vacaciones de verano volvió a dejar una postal repetida en los pasos fronterizos hacia Brasil. Cientos de vehículos formaron extensas colas este sábado en estaciones de servicio ubicadas en la frontera, donde automovilistas aguardaron durante largos minutos para cargar combustible antes de continuar viaje.

Largas filas en estaciones de servicio

La imagen muestra una caravana ininterrumpida de autos y camionetas avanzando a paso lento, con familias completas y equipajes listos para cruzar al país vecino. El movimiento masivo se concentró desde las primeras horas del día y se intensificó con el correr de la jornada, en coincidencia con el comienzo del receso estival.

Según pudo observarse, muchos viajeros optaron por llenar el tanque del lado argentino, previendo los precios y la disponibilidad de combustible antes de cruzar la frontera. Esta situación generó demoras, sobre todo en las estaciones más cercanas a los pasos internacionales, que trabajaron al límite de su capacidad.

El fenómeno se repite cada verano, impulsado por el atractivo de las playas brasileñas y la cercanía geográfica, que convierte a la frontera en un punto neurálgico del turismo regional. Desde los organismos de tránsito recomiendan a quienes tengan previsto viajar en los próximos días hacerlo con tiempo, revisar la documentación y prever posibles demoras, especialmente durante los fines de semana.