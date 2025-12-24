Costas y Alfaro están nominados al mejor entrenador de America 2025

El brasileño Filipe Luís y los argentinos Gustavo Alfaro y Gustavo Costas fueron los entrenadores más votados en la tradicional encuesta "América le Responde a El País", llevada a cabo por el diario uruguayo para premiar al mejor entrenador del continente en 2025. El ganador del reconocimiento anual, así como el reconocimiento al mejor futbolista, se anunciarán el 31 de diciembre.

Costas intentará quedarse con el premio mayor en una temporada en la que conquistó la Recopa Sudamericana con Racing, fue semifinalista de la Copa Libertadores y finalista del Torneo Clausura, mientras que Alfaro buscará coronarse en un año en el que selló la clasificación al Mundial de 2026 con la selección de Paraguay, que volverá a la máxima cita del fútbol internacional luego de 16 años. El entrenador nacido en Rafaela fue presentado como seleccionador de la Albirroja en agosto de 2024 y desde ese momento la dirigió en doce encuentros de eliminatorias en los que consiguió seis triunfos, cinco empates y sufrió apenas una derrota.

En tanto, el exfutbolista de Chelsea y Atlético de Madrid fue campeón con Flamengo de la Copa Libertadores y del Brasileirao, y buscará convertirse en el tercer entrenador consecutivo que se lleva el premio en la misma temporada en que conquistó el torneo continental de clubes más importante. En 2023 fue premiado Fernando Diniz y en 2024 el portugués Artur Jorge, campeones de América con Fluminense y Botafogo.

También en 2021 había recibido el galardón Abel Ferreira tras conquistar su segundo título al hilo con Palmeiras, de modo que el único que cortó la racha reciente fue Lionel Scaloni, que conquistó la Copa del Mundo con la Selección Argentina en 2022.

Desde que El País comenzó a entregar el premio en 1986, el entrenador más galardonado ha sido el argentino Carlos Bianchi, quien fue elegido como mejor del continente en cinco oportunidades. Tres veces conquistaron el galardón José Pekerman, Marcelo Gallardo y Luiz Felipe Scolari, mientras que Carlos Salvador Bilardo y Óscar Washington Tabárez lo obtuvieron en dos ocasiones cada uno.

