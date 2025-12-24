¿Llueve en Navidad?: qué dice el pronóstico para Corrientes

Luego de jornadas marcadas por intensas precipitaciones en Corrientes, una de las preguntas que más se repite entre los correntinos en la previa de las fiestas es si la lluvia volverá a aparecer en Navidad. Para este miércoles de Nochebuena, se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada, con una probabilidad del 40%. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que rondarán los 35°C y mínimas cercanas a los 22°C.

¿Mesa adentro o afuera?

El pronóstico anticipa un escenario inestable, si bien no se trata de un día completamente lluvioso, las condiciones estarán dadas para que se registren precipitaciones en distintos momentos, por lo que no se descarta que algunas celebraciones al aire libre deban trasladarse al interior del hogar.

Doble alerta para Corrientes

El panorama se complica durante el jueves Día de Navidad, cuando el pronóstico indica tormentas fuertes desde la mañana, con una probabilidad del 70%. Para esa jornada rige doble alerta meteorológica en la provincia. El nivel naranja alcanza a Corrientes Capital y a las localidades de Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar, mientras que el resto del territorio provincial se encuentra bajo alerta amarilla.

Según el SMN, en las zonas bajo alerta amarilla se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos, con acumulados estimados entre 30 y 60 milímetros, que podrían superarse de manera puntual. Además, las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 km/h.

En tanto, el nivel naranja advierte por tormentas fuertes a severas, con lluvias intensas en poco tiempo, acumulados que podrían ubicarse entre 80 y 150 milímetros, ráfagas que pueden superar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Con este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar la exposición durante tormentas intensas y extremar precauciones, especialmente en una provincia que aún siente los efectos de las últimas lluvias. En Corrientes, todo indica que esta Navidad llegará con calor e inestabilidad.