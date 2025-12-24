Valdés se reunió con intendentes de Corrientes y ratificó el diálogo institucional

En el marco de las reuniones que viene manteniendo con intendentes de la provincia, el gobernador Juan Pablo Valdés recibió en las últimas horas a jefes comunales en el Centro Administrativo y en su despacho de Casa de Gobierno.

Según informó el propio mandatario a través de sus redes sociales, los encuentros se desarrollaron con el objetivo de fortalecer el diálogo institucional. “Junto a los intendentes, seguimos construyendo una provincia fuerte y en constante crecimiento”, expresó Valdés.

Encuentros con jefes comunales

Durante la jornada, el Gobernador recibió a los intendentes de El Sombrero, Araceli Aponte; de Santo Tomé, Augusto Suaid; de Riachuelo, Nicolás Tejo; de Cecilio Echeverría, Aníbal Pozzer; de San Roque, Raúl Pelozo; de Isla Apipé, Gustavo Figueredo; de Itatí, Francisco Romero; de Bella Vista, Noelia Bazzi; de Ramada Paso, Arturo Puyol; de Carolina, Andrea Alarcón; y de Chavarría, Roberto Dieringer.

De acuerdo a lo informado, las reuniones permitieron interiorizarse sobre la situación de cada municipio y analizar de qué manera la Provincia puede acompañar las gestiones locales.

Reunión con una senadora nacional

Además, Valdés mantuvo un encuentro con la senadora nacional Gabriela Valenzuela, en el que se abordaron temas vinculados a educación, derechos de niñas, niños y adolescentes, y el acompañamiento a mujeres emprendedoras.

Tras la reunión, el Gobernador destacó nuevamente la importancia del intercambio institucional al señalar en sus redes sociales: “¡El diálogo es el camino!”.