Previa a la Navidad, abandonaron en ruta 5 a una caniche con ceguera y miasis

Antes de la Navidad, la crueldad hacia los animales no da tregua. En un desgarrador hecho de abandono, una caniche ciega fue dejada en una caja a la vera de la ruta 5, en las inmediaciones de Corrientes. La pequeña perra fue encontrada en un estado de salud alarmante, con miasis (infestación de larvas de moscas) en uno de sus ojos, además de una herida abierta que requería atención urgente.

La voz de los rescatistas

“Es una canichita ciega que tiraron en la ruta 5 en una caja con bichera en el ojo, en muy mal estado. Necesitamos ayuda económica para cubrir los gastos veterinarios, insumos para curaciones y los medicamentos necesarios para su recuperación”, comentó a El Litoral, Juanse Jantus, de Ayudando Animales Corrientes.

La miasis es una condición que ocurre cuando las larvas de moscas se desarrollan en heridas abiertas o zonas húmedas y calientes del cuerpo, alimentándose del tejido muerto y causando daño severo. En este caso, el animal presenta gran mal olor, fiebre y un daño considerable en su ojo izquierdo. La situación es tan grave que los veterinarios han indicado que podría ser necesario realizar una amputación del ojo afectado.

Costo veterinarios y posible cirugía

El costo estimado para la atención de la perra asciende a $300.000, lo que incluye tanto la atención inmediata como una posible operación. Además, la organización también solicita colaboración para poder comprar alimento para gatos y perros a los que asisten diariamente.

Ayudando Animales Corrientes hace un llamado urgente a la solidaridad de los correntinos con el objetivo de proporcionar a la caniche una segunda oportunidad de vida. La fundación recuerda que cualquier colaboración, por pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia.

Para quienes deseen ayudar pueden enviar su aporte económico al alias: rescate.ayuda.mp o por @ayudandoalosanimales_ctes para contactarse con la organización.