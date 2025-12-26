San Martín vuelve a competir con una exigente prueba en Formosa

Luego de una pausa de 14 días, San Martín de Corrientes volverá a competir este viernes en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). Será en el polideportivo Cincuentenario de Formosa, desde las 21.30, donde enfrentará al local La Unión.

Para San Martín, que jugará su segundo partido en 38 días, será una gran prueba antes de afrontar el clásico frente a Regatas.

El plantel que conduce Gabriel Revidatti seguirá con una ficha mayor sin cubrir tras la baja del pivote Reginald Becton. Los dirigentes trabajan para completar el equipo, pero recién se concretaría en el mes de enero.

San Martín viajará a Formosa con un registro de 7 triunfos y 5 derrotas que le permiten estar en la octava ubicación.

El último partido que jugó fue el pasado viernes 12 cuando le ganó como local a Platense 85 a 63 con 14 puntos de Lucas Gargallo y Federico Aguerre, y ya sin Becton.

Anteriormente, el 18 de noviembre, el Rojinegro había superado, también como local, a Instituto de Córdoba 75 a 63.

San Martín se hace fuerte en el Fortín, está invicto en seis presentaciones, pero baja su producción cuando juega como visitante donde apenas ganó un partido de seis disputados.

El rival de turno, La Unión, bajo la conducción técnica de Guillermo Narvarte, atraviesa un gran momento. Tiene 11 triunfos y 5 derrotas para estar en el segundo puesto del certamen, solamente superado por Ferro Carril Oeste (11-3).

En condición de local, el equipo formoseña acumula seis triunfos consecutivos. El único partido que perdió en el “Poli” fue en el inicio de la temporada, frente a Regatas (91 a 85). En tanto que el pasado 19, superó a Obras Basket 88 a 77.

Los jugadores destacados en el goleo son Jonathan Machuca, Alexis Elsener y Brandon Beavers. En el plantel también están Sebastián Acevedo, Mariano Marina, Windi Graterol, Tomás Spano, Franco Alorda y Tomás Nuno.

Luego del partido de este viernes, San Martín afrontará el clásico contra Regatas para cerrar el año. Este partido está programado para el lunes 29 desde las 22.10 en el estadio Raúl Argentino Ortíz con localia para el Fantasma